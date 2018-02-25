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Израильский оператор спутников утверждает, что сфотографировал российские Су-57 в Сирии

Международная панорама
25 февраля, 14:08 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 25, февраля. /ТАСС

По данным компании ImageSat International, снимки были сделаны 23 февраля

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Истребитель пятого поколения Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Израильская компания-оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала сделанный из космоса снимок, на котором, по ее утверждению, запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (войсковой индекс для самолетов по программе Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, ПАК ФА) в Сирии.

"ISI публикует первое доказательство развертывания российских Су-57 на авиабазе Хмеймим, - утверждается в комментариях к публикации на сайте компании. - ISI публикует первое развертывание двух российских СУ-57, запечатленное на снимках спутника Eros-B от 23 февраля". "Неизвестно, будут ли Су-57 задействованы в боевых вылетах, однако ISI предполагает, что они будут использоваться для тестирования технических систем, а также сбора разведданных, так как Су-57 все еще находятся на стадии разработки", - добавила израильская компания-оператор коммерческих спутников.

Ранее российские и иностранные источники сообщили, что два опытных экземпляра российского самолета пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках проведения опытно-боевой эксплуатации. На видеозаписи, опубликованной сирийским интернет-пользователем Wael Al-Hussaini в социальной сети Twitter, запечатлены кадры посадки двух самолетов Т-50 на авиабазу Хмеймим в сопровождении многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Сирии были замечены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) и переадресовал этот вопрос в Министерство обороны.

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