Израильский оператор спутников утверждает, что сфотографировал российские Су-57 в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Израильская компания-оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала сделанный из космоса снимок, на котором, по ее утверждению, запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (войсковой индекс для самолетов по программе Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, ПАК ФА) в Сирии.

"ISI публикует первое доказательство развертывания российских Су-57 на авиабазе Хмеймим, - утверждается в комментариях к публикации на сайте компании. - ISI публикует первое развертывание двух российских СУ-57, запечатленное на снимках спутника Eros-B от 23 февраля". "Неизвестно, будут ли Су-57 задействованы в боевых вылетах, однако ISI предполагает, что они будут использоваться для тестирования технических систем, а также сбора разведданных, так как Су-57 все еще находятся на стадии разработки", - добавила израильская компания-оператор коммерческих спутников.

Ранее российские и иностранные источники сообщили, что два опытных экземпляра российского самолета пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках проведения опытно-боевой эксплуатации. На видеозаписи, опубликованной сирийским интернет-пользователем Wael Al-Hussaini в социальной сети Twitter, запечатлены кадры посадки двух самолетов Т-50 на авиабазу Хмеймим в сопровождении многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 February 2018

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Сирии были замечены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) и переадресовал этот вопрос в Министерство обороны.