Британские лейбористы поддержат членство в таможенном союзе ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия поддержит членство страны в таможенном союзе ЕС после Brexit. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер.

По его словам, лейбористы "в течение продолжительного времени отстаивали" идею сохранения страны в таможенном союзе ЕС. "Очевидно, что это единственный способ реально получить беспошлинный доступ. Это действительно важно для нашей производственной базы, и никто не может ответить на вопрос, как без таможенного союза продолжать выполнять обязательства по недопущению установления жесткой границы в Северной Ирландии", - сказал Стармер.

"Таможенные механизмы в настоящее время заложены в договоре о членстве. Я думаю, теперь все признают, что должен быть новый договор, который будет обеспечивать работу таможенного союза", - отметил он.

Политик также подчеркнул, что лейбористы после продолжительных внутрипартийных дебатов приняли собственную стратегию по реализации Brexit, которую в понедельник представит лидер партии Джереми Корбин.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.