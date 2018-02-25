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Сирия осуждает решение США перенести в мае посольство в Иерусалим

Международная панорама
25 февраля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

В заявлении МИД Сирии говорится, что решение Соединенных Штатов "свидетельствует об их враждебности арабской нации и приверженности интересам Израиля"

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ТАСС, 25 февраля. Намерение Вашингтона перенести 14 мая посольство США из Тель-Авива в Иерусалим является "вопиющим нарушением решений международного сообщества". Об этом говорится в переданном в воскресенье агентством SANA заявлении МИД Сирии. В нем указывается, что этим шагом Соединенные Штаты "пренебрегли мнением Генеральной Ассамблеи ООН, которая одобрила в декабре прошлого года резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля".

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Решение США "свидетельствует об их враждебности арабской нации и приверженности интересам Израиля, стремящегося к гегемонии на Ближнем Востоке", подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

6 декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году. 23 февраля начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае в американском консульстве, а к концу следующего года его площадь будет расширена.

Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в арабо-израильском конфликте.

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