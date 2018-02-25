СМИ: иракский суд приговорил к смертной казни 16 турецких женщин, связанных с ИГ

ТАСС, 25 февраля. Уголовный суд Ирака вынес смертный приговор 16 гражданкам Турции, обвиненным в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria.

Как заявил представитель Высшего судебного совета страны Абдель Саттар Биркдар, "в ходе расследования подсудимые признались в принадлежности к группировке и оказании материально-технической поддержки боевикам". Вердикт вынесен в соответствии с антитеррористическим законодательством Ирака, добавил он, указав, что "решение может быть оспорено в федеральном суде".

Как утверждали ранее западные СМИ, власти Ирака задержали несколько сотен жен боевиков ИГ. Среди них гражданки стран ЕС, Азии, США, а также выходцы из РФ.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в декабре 2017 года о поражении ИГ в республике.