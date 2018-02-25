Чешская полиция подтвердила задержание Салиха Муслима

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Задержание бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима в Праге по выданному Турцией международному ордеру на арест подтвердила полиция Чехии. Об этом сообщило Чешское радио.

Источники в правоохранительных органах подтвердили факт "задержания в ночь на воскресенье 67-летнего иностранца, объявленного в международный розыск Турцией". Салих Муслим, родившийся в 1951 году, находится "в камере предварительного заключения". Анкара по официальным каналам получила уведомление о его аресте.

Местонахождение Салиха Муслима установили турецкие спецслужбы. В чешской столице он принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку.

"Демократический союз" является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Анкара считает ее филиалом Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.