МИД КНР призвал игнорировать спекуляции по поводу поправок в конституцию Китая

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая призывает международное сообщество игнорировать спекуляции о проекте поправок в конституцию КНР. Так официальный представитель МИД КНР Лу Кан прокомментировал в понедельник на брифинге предложение Компартии Китая внести поправку в основной закон, разрешающую председателю КНР занимать пост более двух сроков подряд.

"Прежде всего, намерен сказать, что процесс внесения поправок в конституцию КНР является внутренним делом китайского народа", - отметил он. "Вы можете рассматривать процесс внесения поправок в основной закон в качестве свидетельства развития социализма с китайской спецификой. Что касается упомянутых вами спекуляций СМИ по этому поводу, то я надеюсь, что вы будете рассматривать путь развития Китая под верным углом", - резюмировал дипломат.

В воскресенье были обнародованы предложенные Центральным Комитетом Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) проекты поправок в основной закон страны: руководство партии выступило с инициативой исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд".

Если такие законодательные изменения будут утверждены на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП - высший законодательный орган КНР - прим. ТАСС), это позволит председателю КНР Си Цзиньпину переизбраться на новый, третий срок в 2023 году. После публикации проекта поправок в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что изменение конституции Китая инициировано нынешним главой государства для того, чтобы получить возможность оставаться у власти пожизненно.