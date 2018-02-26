США считают внутренним делом КНР отказ от ограничений на пост председателя этой страны

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американская администрация считает внутренним делом Китая решение о возможном отказе от ограничений на пост председателя и вице-председателя этой страны. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Но, как вы знаете, президент [США Дональд Трамп] говорил об ограничениях на сроки пребывания в ряде должностей в ходе избирательной кампании. Он поддерживает это здесь, в США. Но это решение предстоит принимать Китаю", - сказала официальный представитель американского лидера.

По ее словам, США исходят из того, что самому "Китаю предстоит принимать решение, что лучше всего для их страны".

Как передало в воскресенье информационное агентство "Синьхуа", Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд". Предложенные поправки конституции могут быть рассмотрены в ходе первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва. Согласно обнародованным планам, она откроется 5 марта.

По действовавшим на протяжении последних десятилетий политическим традициям каждое поколение руководителей должно пребывать у власти не более 10 лет. Согласно им нынешнее "пятое поколение" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином должно было завершить процедуру передачи власти преемникам в 2023 году.

Конституция КНР

Действующая четвертая по счету конституция КНР была принята в 1982 году. Поправки в основной закон вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах и в основном отражали изменения в экономической жизни и идеологической базе Китая.

В новой редакции конституции 1982 года был возрожден пост председателя КНР. Кандидатуру на этот пост выдвигает президиум ВСНП, для утверждения необходимо более половины голосов всех парламентариев.

В обновленной версии документа повышался возрастной ценз для выдвижения на пост председателя КНР - с 35 (в редакции конституции 1954 года) до 45 лет. Срок полномочий составляет пять лет. Также тогда было введено ограничение на занятие этого и ряда других высокопоставленных постов (вице-председателя КНР, председателя Постоянного комитета ВСНП, премьера Госсовета и т.д.) более двух сроков подряд.