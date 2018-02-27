Турция не рассматривает вариант обмена Салеха Муслима на осужденных чехов

ТАСС, 27 февраля. Турецкая сторона не рассматривает вариант обмена экс-сопредседателя партии "Демократический союз" (ДС) Салеха Муслима на двух осужденных граждан Чехии. Об этом во вторник сообщил министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль, которого цитирует газета Sabah.

"От чешской стороны не поступало запроса на обмен. Эта тема не на повестке дня. Те два человека признаны виновными в причастности к "Силам народной самообороны" (СНС) и отбывают наказание в тюрьме города Ван", - сказал министр.

Он добавил, что ожидает от чешского суда решения о временном аресте Муслима на срок до 40 суток. О вероятности обмена в воскресенье сообщало пражское сетевое издание "Актуально".

Судьбу курдского политика определит во вторник чешский суд, который рассмотрит вопрос о продлении предварительного заключения для Салеха Муслима. Бывший руководитель ДС был задержан в ночь на воскресенье. Его местонахождение установили турецкие спецслужбы, в Праге он принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку. Анкара направила чешским властям запрос на временный арест курдского политика и его выдачу на основании действующих между странами соглашений.

ДС является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Анкара считает ее и ее боевое крыло СНС ответвлениями Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе. В настоящее время Анкара проводит в сирийском регионе Африн операцию "Оливковая ветвь" против ДС и связанных с ней группировок.