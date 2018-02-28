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Reuters: зять и советник Трампа лишен допуска к президентской разведсводке

Международная панорама
28 февраля, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Джаред Кушнер также был лишен временного допуска к гостайне

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ТАСС, 28 февраля. Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был лишен допуска к ежедневной разведывательной сводке, которая составляется для американского лидера спецслужбами и содержит наиболее ценные секретные сведения. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных официальных американских источника.

По их данным, Кушнер был лишен допуска к ежедневной президентской разведсводке в последние несколько недель. Ранее он имел возможность получать эту сводку в соответствии с временным допуском к гостайне, которого затем он был лишен.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Кушнер вступил в противоборство с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, который распорядился лишить сотрудников Белого дома временных разрешений на допуск к секретным данным в случае, если заявки на постоянный допуск были поданы ими ранее июня прошлого года и до сих пор не удовлетворены. В число таких лиц входит и Кушнер.

Сам Трамп на прошлой неделе заявил, что решение о полноценном допуске Кушнера к секретной государственной информации должен принять Келли.

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Келли, Джон Трамп, Дональд
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