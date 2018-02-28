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СМИ: экс-представитель Odebrecht признался в финансировании кампании президента Перу

Международная панорама
28 февраля, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Бывший топ-менеджер корпорации Жоржи Барата сообщил, что компания выделяла средства для финансирования избирательных кампаний экс-президентов Перу и действующего главы государства Педро Пабло Кучински

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ТАСС, 28 февраля. Бывший топ-менеджер бразильской строительной корпорации Odebrecht Жоржи Барата заявил, что эта компания финансировала избирательную кампанию президента Перу Педро Пабло Кучински и нескольких его предшественников. Об этом сообщил в среду информационный интернет-портал Peru 21.

Заявления Бараты были сделаны в ходе допроса по делу о коррупции, который был организован в здании прокуратуры бразильского штата Сан-Паулу. По словам топ-менеджера, который возглавлял представительство Odebrecht в Лиме, эта бразильская компания выделяла средства для финансирования избирательных кампаний экс-президентов Перу Алана Гарсии, Алехандро Толедо, Ольянты Умалы, действующего главы государства Педро Пабло Кучински, а также лидера оппозиционного движения "Народная сила" Кейко Фухимори.

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В свою очередь президент Перу назвал утверждения представителя Odebrecht несоответствующими действительности. "Я, Педро Пабло Кучински, никогда не получал пожертвований со стороны господина Бараты. Я не получал никаких финансовых средств для моих избирательных кампаний от данного источника", - написал перуанский лидер в Twitter.

В середине декабря 2017 года была обнародована информация о том, что связанные с Кучински компании получали средства от Odebrecht - в период с 2004 по 2013 год им были перечислены около $4,8 млн. Из-за разгоревшегося скандала парламент принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте президента в связи с его "моральной неспособностью" занимать высший пост. 21 декабря по итогам решающего голосования Кучински сохранил свой мандат - за его смещение с должности главы государства проголосовали 78 депутатов. При этом, согласно перуанскому законодательству, для отставки президента требуется поддержка этой инициативы со стороны по меньшей мере двух третей парламентариев, то есть 87 депутатов.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В заявлении строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 годы она вместе с сообщниками дала взяток на сумму около $788 млн в 12 странах, в том числе в Перу.

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Кучински, Педро Пабло
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