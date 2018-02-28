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Reuters: ЕС и США собираются обсудить в марте в ФРГ ядерную сделку с Ираном

Международная панорама
28 февраля, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Один европейский дипломат заявил, что встреча намечена на 15 марта

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ТАСС, 28 февраля. Официальные лица ЕС и США планируют встретиться в марте в Берлине для проведения переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

Еще один европейский дипломат заявил агентству, что встреча намечена на 15 марта. Другие подробности не приводятся.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана в связи с его ядерной программой Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.

13 октября 2017 года президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Президент США отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.

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