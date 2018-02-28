Трамп призвал написать единый законопроект для предотвращения массовых убийств в США

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду выступил за создание обеими партиями Конгресса единого законопроекта для предотвращения случаев вооруженного насилия и массовых убийств, в том числе в школах, который должен предусматривать жесткие проверки желающих купить оружие и меры, не позволяющие ему попасть в руки психически нездоровых людей. Свои идеи глава государства изложил на встрече с законодателями в Белом доме.

Он в очередной раз выразил уверенность в том, что мерой сдерживания послужит присутствие в школах вооруженных, хорошо обученных людей. "Некоторые не согласны с этим и я это пониманию. Но 90% массовых убийств в США с 1950 года происходили в местах, где ношение оружия запрещено", - заметил он.

Поводом для дискуссии послужила трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд (штат Флорида), где 14 февраля 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15, убив 17 человек. "Если бы там был хотя бы один человек с оружием, который знал, как его применять, то этого бы не произошло", - убежден Трамп.

Кроме того, продолжил президент, необходимо "не дать оружию попадать в руки тех, кто представляет угрозу", то есть, людей с психическими заболеваниями. Власти в свою очередь должны реагировать "быстро и решительно". Трамп напомнил, что о проблемах Круза было известно заранее. Президент США помимо этого высказался за усиление проверок тех, кто хочет купить оружие.

"Мы выступим с предложениями и, надеюсь, мы сможем заложить все эти идеи в составленный членами обеих партий законопроект. Будет прекрасно, если это будет один единый проект закона", - отметил Трамп. Он также подтвердил, что намерен своим исполнительным указом запретить продажу приспособлений, позволяющих ускорить стрельбу в одиночном режиме из полуавтоматического оружия, поставляемого в США на гражданский рынок. "Юристы сейчас работают над этим", - резюмировал президент.