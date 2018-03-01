Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чехия поставляет боеприпасы ВС Иордании для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке

Международная панорама
1 марта, 12:55 UTC+3 ПРАГА /Корр. ТАСС, Игорь Шамшин

Накануне чешская армия передала невостребованное оружие и боеприпасы Ираку и подразделениям курдской милиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 1 марта. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Армия и службы безопасности Иордании получат миллионы единиц боеприпасов для стрелкового автоматического оружия из Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны республики Якуб Файнор.

"Иордания получит в качестве дара 3,8 млн патронов для автоматических винтовок спецназа и 3 млн патронов для пулеметов, - отметил он. - Решение об этом было принято чешским правительством. Боеприпасы являются помощью республики в борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке".

Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии. Национальная армия, по словам представителя военного ведомства, не планировала их использование, так как они не подходят к новым типам стрелкового оружия, поступающих на ее вооружение.

Процесс передачи боеприпасов уже начался. Они поставляются в Иорданию на зафрахтованных ею транспортных самолетах с военного аэродрома в городе Пардубице (Центральная Чехия). Пока было отправлено два спецборта. "Будет выполнено, как планируется, еще четыре рейса", - сказал Якуб Файнор.

Ранее чешская армия передала невостребованное оружие и боеприпасы Ираку и подразделениям курдской милиции, ведущих на Ближнем Востоке боевые действия против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак Чехия Иордания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама