Чехия поставляет боеприпасы ВС Иордании для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке

ПРАГА, 1 марта. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Армия и службы безопасности Иордании получат миллионы единиц боеприпасов для стрелкового автоматического оружия из Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель министерства обороны республики Якуб Файнор.

"Иордания получит в качестве дара 3,8 млн патронов для автоматических винтовок спецназа и 3 млн патронов для пулеметов, - отметил он. - Решение об этом было принято чешским правительством. Боеприпасы являются помощью республики в борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке".

Боеприпасы были списаны со складов ВС Чехии. Национальная армия, по словам представителя военного ведомства, не планировала их использование, так как они не подходят к новым типам стрелкового оружия, поступающих на ее вооружение.

Процесс передачи боеприпасов уже начался. Они поставляются в Иорданию на зафрахтованных ею транспортных самолетах с военного аэродрома в городе Пардубице (Центральная Чехия). Пока было отправлено два спецборта. "Будет выполнено, как планируется, еще четыре рейса", - сказал Якуб Файнор.

Ранее чешская армия передала невостребованное оружие и боеприпасы Ираку и подразделениям курдской милиции, ведущих на Ближнем Востоке боевые действия против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).