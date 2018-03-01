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СМИ: США перебросили 600 спецназовцев на сирийскую базу коалиции Эт-Танф

Международная панорама
1 марта, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Турецкая газета Yeni Akit не уточняет целей прибытия военных

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ТАСС, 1 марта. США перебросили 600 спецназовцев на базу международной коалиции Эт-Танф, развернутую два года назад на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс. С таким утверждением в четверг выступила турецкая газета "Yeni Akit".

Издание не уточняет целей прибытия военных. По данным "Yeni Akit", в задачи личного состава базы входит контроль пограничных переходов. Кроме того, на ней велась "подготовка сирийских оппозиционеров", указывает издание.

По информации газеты "Vatan", на базу Эт-Танф прибыли не только американские спецназовцы, но и бронетехника.

В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил США готовят боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на своей сирийской военной базе Эт-Танф. Он также отметил, что Пентагон не может объяснить, с какой целью нужна данная база, с учетом того, что территория Сирии освобождена от террористов.

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Персоны
Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак Сирия Турция Иордания
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