Президент США поддерживает инициативу президента Узбекистана по Афганистану

ТАШКЕНТ, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает инициативы главы Убекистана Шавката Мирзиёева по проведению международной конференции по Афганистану в Ташкенте 26-27 марта 2018 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"Ваши усилия по расширению регионального сотрудничества уже привели к большим успехам. Самаркандская конференция в ноябре прошлого года привнесла многообещающую атмосферу сотрудничества во всей Центральной Азии, а Ваша встреча с президентом [Ашрафом] Гани в декабре создала основу для большей взаимосвязи и процветания. Я полностью поддерживаю Вашу инициативу по проведению международной конференции по Афганистану", - подчеркнул Трамп в своем послании Мирзиёеву.

"Моя администрация рассматривает состав соответствующей делегации Соединенных Штатов для участия в Ташкентской конференции", - сказал Трамп.

"Я с нетерпением жду встречу с Вами в ближайшее время", - отметил в заключении послания глава Соединенных Штатов.