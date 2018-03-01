Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент США поддерживает инициативу президента Узбекистана по Афганистану

Международная панорама
1 марта, 21:09 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 1, марта. /ТАСС

Трамп отметил, что его администрация уже рассматривает состав соответствующей делегации Соединенных Штатов для участия в Ташкентской конференции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает инициативы главы Убекистана Шавката Мирзиёева по проведению международной конференции по Афганистану в Ташкенте 26-27 марта 2018 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"Ваши усилия по расширению регионального сотрудничества уже привели к большим успехам. Самаркандская конференция в ноябре прошлого года привнесла многообещающую атмосферу сотрудничества во всей Центральной Азии, а Ваша встреча с президентом [Ашрафом] Гани в декабре создала основу для большей взаимосвязи и процветания. Я полностью поддерживаю Вашу инициативу по проведению международной конференции по Афганистану", - подчеркнул Трамп в своем послании Мирзиёеву.

"Моя администрация рассматривает состав соответствующей делегации Соединенных Штатов для участия в Ташкентской конференции", - сказал Трамп.

"Я с нетерпением жду встречу с Вами в ближайшее время", - отметил в заключении послания глава Соединенных Штатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мирзиёев, Шавкат Миромонович
Страны
США Афганистан Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
2
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
3
О каком новом супероружии России рассказал Путин
4
Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье
5
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
6
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
7
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
Темы дня
Новости партнеров
Реклама