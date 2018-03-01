Россия в ОБСЕ предостерегла Украину от подрыва работы контактной группы в Минске

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Россия предостерегает Украину от шагов по дальнейшему подрыву работы контактной группы в Минске, которая выступает единственной площадкой для прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Необходимо строгое соблюдение "весеннего" перемирия с 5 марта. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.

"Предостерегаем Киев от каких-либо шагов, направленных на дальнейший подрыв работы контактной группы в Минске - единственной площадки прямого диалога с Донецком и Луганском, - подчеркнул Балакин. - Призываем к строгому соблюдению согласованного "весеннего" перемирия с 5 марта".

По его словам, приказы о прекращении огня необходимо опубликовать, воздержаться от провокационных действий по занятию позиций в "серой зоне". "Важно предотвратить эскалацию, подготовку к которой мы видим, благодаря в том числе докладам Спецмониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил российский дипломат.

Балакин напомнил, что министр обороны Украины Степан Полторак получил поручение до 1 апреля подготовить предложения по изменению формата силовой операции в Донбассе. "Попытка легализовать использование украинской армии против мирного населения в рамках отражения так называемой агрессии не должна вводить в заблуждение. Смена головного ведомства и ребрендинг так называемой АТО (зона силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) на какое-то иное название не меняет сути конфликта: это остается попыткой силового подавления несогласных с антиконституционным переворотом в Киеве в феврале 2014 года", - обратил внимание зампостпреда.

Как сказал российский дипломат, Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепились в селе Новоалександровка в так называемой серой зоне, обосновались внутри участка разведения сил в Золотом, при этом к линии соприкосновения стянута военная техника. "За последние 2 недели СММ обнаружила 30 единиц вооружений ВСУ в нарушение Комплекса мер и 110 единиц военной техники сразу за пределами линий отвода. ВСУ проводит учения с боевыми стрельбами на линии соприкосновения в нарушение решения контактной группы от 3 марта 2016 года. Со складов ВСУ за 2 недели пропало почти 200 арторудий и танков", - отметил Балакин.

Участники контактной группы 28 февраля на заседании в Минске договорились об "абсолютном перемирии" в Донбассе с 5 марта. Как отмечал полпред провозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего, стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с 00:00 часов по киевскому времени 5 марта, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни.