Глава минюста Чехии решит, какой стране выдать Никулина, исходя из тяжести преступлений

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан примет решение о том, какой стране - РФ или США - выдать россиянина Евгения Никулина, полтора года назад задержанного в республике по запросу Вашингтона, после оценки степени тяжести преступлений, в которых его обвиняют в этих странах. Такую позицию он изложил в четверг в нижней палате парламента, отвечая на вопрос депутата от Гражданской демократической партии Мирославы Немцовой.

"Я буду принимать решение тогда, когда смогу его принять, - подчеркнул министр. - Дело [Никулина] разбирается в соответствии с предусмотренными [чешскими законами юридическими] процессами. Нужно дождаться их завершения. При принятии решения я прежде всего буду учитывать конкретные преступные деяния, которые ему инкриминируются [в РФ и США]".

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР. В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже с использованием интернета $3450.

В ноябре 2017 года Верховный суд в Праге отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Никулина на решение горсуда чешской столицы о возможности его выдачи американской Фемиде. Данный вердикт Верховного суда защита обжаловала в Конституционном суде.

Между тем окончательное слово в деле Никулина, как проинформировали ТАСС в министерстве юстиции Чехии, принадлежит главе этого ведомства. Он может самостоятельно определить, куда будет выдан обвиняемый, или вообще остановить этот процесс.