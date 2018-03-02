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Янукович заявил, что не теряет связь с Донбассом

Международная панорама
2 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

По словам экс-президента, он владеет информацией о регионе "на 100 процентов"

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что продолжает общение с представителями Донбасса и не теряет связь с регионом.

"Я очень часто встречаюсь с представителями Донбасса. Я не теряю связь, а какие способы и методы, говорить не буду", - подчеркнул он, выступая в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Януковича, он владеет информацией о ситуации в регионе "на 100%". "Я не со всем согласен, что происходит там, но люди в тяжелейшей ситуации, им нужно помочь. И если нам удастся это, то впереди будет еще огромный процесс адаптации к нормальной жизни", - указал он.

Что касается сценариев развития событий в Донбассе, то, по словам Януковича, "сценарии - вещь неблагодарная, так как любой автор сценария может нарваться сразу на противодействие, сразу найдутся идеологи". Однако, по убеждению экс-президента, есть единственный сценарий - "остановить войну, начать мирные переговоры, в обязательном порядке участие Донбасса и международных наблюдателей". "Это обязательное условие", - подчеркнул Янукович.

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