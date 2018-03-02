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Додон попросил Германию и ЕС обеспечить прозрачность парламентских выборов в Молдавии

Международная панорама
2 марта, 21:28 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Молдавский лидер также обсудил с представителями канцлера Германии, Бундестага и МИД ФРГ тему приднестровского урегулирования

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КИШИНЕВ, 2 марта. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал партнеров из Германии и ЕС обратить пристальное внимание на прозрачность парламентских выборов в его стране, которые запланированы на ноябрь. Об этом сам глава государства рассказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС.

В пятницу Додон провел в Берлине встречи с представителями канцлера Германии, Бундестага и МИД ФРГ. "В ходе встреч в Берлине состоялось подробное обсуждение как ситуации в Республике Молдова и в регионе, так и отношений между нашими странами. Я проинформировал наших партнеров, что молдавский народ хочет поддерживать хорошие отношения и с Востоком, и с Западом на благо нашей страны", - рассказал Додон.

"Мы обсудили возможные сценарии предстоящих в нынешнем году местных и парламентских выборов в Молдавии. Я сообщил немецким партнерам, что они носят исключительно важный характер для страны, и попросил совместно с представителями Европейского союза пристально следить за ними, чтобы избирательная кампания и голосование прошли с соблюдением принципов демократии и прозрачности", - отметил Додон.

По его словам, одной из тем переговоров стала проблема приднестровского урегулирования, в котором Германия играет важную роль. "Мы выразили признательность за постоянную политическую поддержку Германии в переговорном процессе и приветствовали усилия Берлина, которые привели к возобновлению переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС - прим. ТАСС) и поиску эффективного политического решения данного вопроса", - заключил Додон.

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