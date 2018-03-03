Коммунальщики Киева после рейда полиции начали снос городка демонстрантов возле Рады

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных предприятий Киева начали снос палаточного городка у здания Верховной рады после того, как там в рамках следственных действий прошел полицейский рейд. Как сообщил в субботу начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко, в результате столкновений пострадало четверо полицейских и не менее шести митингующих, более сотни демонстрантов задержаны.

"В настоящее время у меня есть информация о шести лицах, которые обратились в больницы из числа тех, кто был в палаточном городке. Пострадало четверо сотрудников полиции", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". Крищенко уточнил, что на территории городка идут следственные действия в рамках уголовных дел о попытке захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца), а также беспорядках у Верховной рады 27 февраля, когда пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

"В настоящее время в участки полиции доставлено более сотни человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе столичного управления МВД. Там добавили, что во время следственных действий изъяты девять гранат РГД-5, бутылки с горючей смесью и пять дымовых шашек.

По словам одного из организаторов протеста депутата Рады Егора Соболева, в субботу утром до 800 сотрудников спецназа, Национальной гвардии и полиции окружили палаточный городок. В ответ участники протеста зажги автомобильные шины, после чего силовики начали штурм.

Палаточный городок возле Верховной рады установлен в октябре прошлого года участниками акции в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие во главе с лидером партии "Движение новых сил" Михаилом Саакашвили требовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, Антикоррупционном суде и импичменте президента. Саакашвили, ранее обвиненный в незаконном пересечении границы Украины, 12 февраля был задержан в Киеве, а затем выдворен из страны. 27 февраля под Радой уже происходили серьезные столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов, тогда пострадали восемь силовиков.