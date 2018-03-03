Коммунальщики Киева снесли палаточный городок демонстрантов у здания Рады

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Коммунальные службы Киева в субботу вечером завершили снос палаточного городка, в котором у здания Верховной рады с октября 2017 года жили демонстранты, и заканчивают уборку прилегающей территории от мусора и остатков баррикад. Ожидается, что до конца дня автомобильное движение по улице Грушевского в правительственном квартале будет возобновлено.

"С улицы Грушевского уже все палатки убрали, их остатки коммунальщики сгребают к бордюрам, вывозят на мусоровозах. То же делают с остатками от забора и баррикад", - говорится в сообщении телеканала "112. Украина". Оперативно-следственные мероприятия на месте бывшего городка уже закончены, но полиция все еще держит оцепление и не пропускает посторонних лиц.

В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен «трон» Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала «Игры престолов». Чем бы дитя не тешилось... pic.twitter.com/LWZRe8Mtid — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 3 марта 2018 г.

При осмотре лагеря следователи, по словам депутата Рады Антона Геращенко, среди прочего в одной из палаток обнаружили "трон" лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. "В одной из палаток у Верховной рады в ходе осмотра обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игра престолов". Чем бы дитя не тешилось", - написал он на странице в Twitter. На фотографии, которой политик дополнил сообщение, виден накрытый украинским флагом стол и стул, спинка которого украшена известным изображением сплавленных вместе мечей.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко ранее заявлял, что в стычках у Рады в субботу пострадали семь полицейских, а также 13 демонстрантов. Всем им оказана медицинская помощь. Задержаны 111 граждан, но почти все уже отпущены на свободу. На четырех из них составлены протоколы об административном правонарушении.

Сотрудники полиции и спецназа при поддержке Нацгвардии Украины утром 3 марта провели рейд в палаточном городке возле здания украинского парламента в Киеве, произошли стычки с протестующими. В полиции заявили, что рейд силовиков произведен на основании решения суда в рамках уголовных дел о попытке захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца), а также о беспорядках у Верховной рады 27 февраля, когда пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

Во время следственных действий в районе городка обнаружены и изъяты девять гранат РГД-5, бутылки с горючей смесью и пять дымовых шашек. Саакашвили, находящийся в Нидерландах, раскритиковал действия властей и призвал сторонников провести 18 марта всеукраинский марш с требованием к президенту Украины Петру Порошенко, а также главам МВД и Генпрокуратуры Арсену Авакову и Юрию Луценко уйти в отставку.