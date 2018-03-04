В Италии пройдут выборы в парламент и в региональные администрации двух областей

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Италии. Избирательные участки по всей стране откроются в 07:00 (09:00 мск) и будут работать до 23:00 (01:00 мск понедельника), после чего начнется подсчет голосов.

По данным МВД, выполняющего на Апеннинах функции избиркома, к урнам приглашаются чуть более 46,5 млн граждан старше 18 лет, обладающих правом голоса. Причем такое число избирателей будет голосовать за кандидатов в нижнюю палату парламента (Палату депутатов). Тогда как в выборах в верхнюю палату (Сенат), где, согласно конституции, установлен возрастной ценз кандидатов (старше 40 лет), могут участвовать только избиратели старше 25 лет. Таким образом, число голосующих за кандидатов в Сенат чуть меньше - 42 млн 871 тыс. человек.

Избирателям будут предоставлены два бюллетеня - для Палаты депутатов и Сената. Новшество этих выборов - бюллетени, защищенные регистрационным цифровым кодом, что исключает любую возможность подлога или использования бюллетеня в целях фальсификации.

Помимо документа, удостоверяющего личность, избиратель на избирательном участке по месту прописки (как правило, площадками служат школы) должен предоставить удостоверение избирателя. Такой документ выдают муниципальные власти, и в случае его отсутствия по какой-либо причине гражданин может обратиться в муниципалитет за дубликатом даже в день голосования. Однако голосование не по месту прописки возможно только в исключительных случаях и лишь по веской, уважительной и, главное, задокументированной причине (например, нахождение на лечении в больнице в другом городе). Это не касается участия в выборах итальянцев, проживающих за границей, для которых МИД организовывает отдельное досрочное голосование по почте.

Система голосования

Итальянцам предстоит в общей сложности определить 945 народных избранников: 630 депутатов и 315 сенаторов. Всего свои кандидатуры выдвинули 7 тыс. 762 человека от 31 партии, часть из которых выступают в коалициях. Для прохождения в законодательный орган необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.

Голосовать предстоит по новой системе, частично пропорциональной, частично мажоритарной. В бюллетене указаны имена кандидатов по одномандатному округу (как правило, это известные политики, представляющие ту или иную партию), а также символы партии. Потом будет вестись сложный подсчет по распределению мест, треть из которых (232 в Палате депутатов и 116 в Сенате) достанется набравшим наибольшее число голосов по одномандатным округам, а остальные две трети будут распределены по пропорциональному принципу с учетом набранных каждым партийным списком голосов.

При этом нельзя проголосовать, поставив одновременно два креста - за кандидата по одномандатному округу и партию, которая его не поддерживает. Такие бюллетени учитываться не будут. Поэтому во избежании путаницы многие партии агитируют выбирать только символ партии.

Новое избирательное законодательство, так называемый закон "Розателлум" (по имени разработчика - Этторе Розато) стал результатом провала конституционной реформы, которая предполагала радикальное изменение конфигурации законодательного органа. В частности, Сенат предполагалось упразднить как избранный орган, а выборы в нижнюю палату предлагалось проводить в два тура, чтобы гарантировать большинство победившей партии и, соответственно, устойчивость правительства, опирающегося на это большинство. Принятое как экстренная мера (нынешние выборы - очередные) это избирательное законодательство, как говорят эксперты, не гарантирует политической стабильности.

Предвыборные расклады и прогнозы

Согласно "Розателлум", большинство в парламенте получает партия или коалиция, которая наберет более 40% голосов. Только в таком случае победитель может приступать к формированию правительства, получив соответствующий мандат от президента. Согласно опросам общественного мнения, распространение результатов которых было прекращено две недели назад, ни одна из политических сил не преодолеет этот барьер. При этом фаворитом считается правоцентристская коалиция в составе партии "Вперед, Италия" бывшего премьер-министра и ветерана итальянской политики Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.

Но даже их общий результат может не превысить 40%. Согласно внутрикоалиционной договоренности, кандидата в премьер-министры предлагает партия, которая наберет больше голосов. Лидером считается "Вперед, Италия", от которой в премьеры выдвинут главу Европарламента Антонио Таяни. Одновременно на премьерство претендует Сальвини, однако его "Лига" отстает от союзника на 3-4%.

Партией, набравшей наибольшее количество голосов вне коалиций, может оказаться "Движение "5 звезд", которому опросы прочили 28%. Однако "пятизвездные", хотя и могут стать ведущей партией, скорее всего все равно не дотянут до магических 40%. При этом "Движение", которое уже объявило состав своего потенциального правительства, принципиально отказывается от заключения альянсов.

Практически нет возможности для создания коалиции и у правившей до сих пор Демократической партии (ДП), чей рейтинг колеблется на уровне около 20%. В коалиции с ней выступает блок бывшего еврокомиссара и министра иностранных дел, соосновательницы Радикальной партии Эммы Бонино "+ Европа". У нее есть реальный шанс преодолеть трехпроцентный барьер, но этого все равно недостаточно для создания правительства ДП без привлечения других политических сил.

Примечательно, что левый центр представлен еще одним объединением - "Свободные и равные", в которое вошли покинувшие ранее ДП видные политики. Они настолько несогласны с линией секретаря ДП экс-премьера Маттео Ренци, что отказываются входить с ним в какой-либо союз. При этом "Свободным и равным" в опросах отводится 7-8%.

Нынешнее избирательное законодательство, предполагающее сложную систему подсчета, может привести к парадоксальной ситуации, когда "Движение "5 звезд" станет ведущей партией вне коалиций, наибольшее число голосов наберет правоцентристский союз, а наиболее многочисленной фракцией станет ДП за счет победы ее кандидатов в одномандатных округах. И при этом ни одна из этих сил не сможет сформировать правительство, которое бы получило поддержку большинства в новом парламенте. Итальянская конституция предусматривает, что выход из таких ситуаций должен искать президент в ходе консультаций со всеми политическими силами, представленным в парламенте. При этом в основном законе четко не закреплено, кому глава государства может передавать мандат на формирование правительства - партии, получившей наибольшее число голосов, или коалиции.

Региональные выборы

Одновременно с голосованием на парламентских выборах пройдут выборы губернаторов и администраций двух областей - северной Ломбардии и столичной Лацио. Предвыборные баталии на этих фронтах были гораздо менее заметные, но не менее ожесточенные. И в том, и в другом регионах за власть борются те же основные политические силы.

Так, в Лацио кресло губернатора пытается сохранить представитель ДП Никола Дзингаретти, баллотирующийся на второй срок. Серьезную заявку на победу делает "пятизвездный" кандидат Роберта Ломбарди. Заметным независимым кандидатом стал мэр Аматриче Серджо Пироцци, прославившийся после мощного землетрясения в августе 2016 года, которое практически стерло с лица земли его город, расположенный в Апеннинских горах на границе областей Лацио и Абруццо.

На региональном уровне, как и национальном, в коалиции выступает правый центр. Партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони выдвинули общих кандидатов в губернаторы как в Лацио, так и в Ломбардии. В Лацио им стал ставленник Берлускони Стефано Паризи, проигравший полтора года назад выборы в мэры Милана. В Ломбардии после неожиданного выхода из предвыборной гонки Роберто Марони, члена "Лиги", который мог баллотироваться на второй срок, его партия выдвинула Аттилио Фонтану, получившего поддержку Берлускони.

Левый центр не сумел найти компромисса для выдвижения коалиционного кандидата и в Ломбардии, где Фонтане будут противостоять сразу два представляющих левоцентристов кандидата - Джорджо Гори от ДП и Онорио Розати от "Свободных и равных". Выступление по отдельности, по мнению обозревателей, ослабляет позиции обоих и практически сводит к нулю возможность перехода к левому центру власти в регионе, традиционно голосующем за "Лигу".