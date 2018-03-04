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СМИ: шесть сторонников ИГ задержали в Египте при попытке создать базу боевиков

Международная панорама
4 марта, 13:32 UTC+3 КАИР КАИР 4, марта. /ТАСС

Отмечается, что экстремисты планировали проводить "широкомасштабные акции террора" в провинции Эль-Минья

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КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Шесть сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пытавшиеся создать базу для подготовки боевиков, задержаны египетской полицией в провинции Эль-Минья, расположенной в дельте реки Нил в центральной части страны. Об этом в воскресенье сообщила газета Al-Youm al-Sabia со ссылкой на представителя провинциального Управления безопасности.

По его данным, "оперативные службы полиции сумели выявить ячейку террористической группировки в небольшом городке Магага". Ее члены принадлежали к ИГ и намеревались создать тренировочный лагерь по подготовке боевиков в пустынной местности неподалеку от города. По сведениям представителя египетских сил безопасности, из этого центра экстремисты планировали проводить "широкомасштабные акции террора на территории Эль-Миньи".

При аресте радикалов близ Магагаи было конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Отмечается, что все задержанные члены ИГ имели среднее специальное или высшее образование, пятеро из них - техническое, один - диплом юриста.

В начале февраля армия и полиция Египта приступили к новой фазе антитеррористической кампании, которая, в отличие от всех предыдущих, проводится не только на севере и в центре Синайского полуострова, но и в Дельте Нила и пустыне на западе страны. В военной кампании участвуют полевые армейские подразделения, силы МВД Египта, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы.

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