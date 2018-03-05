Представитель "Движения "5 звезд" считает, что оно будет стержнем парламента Италии

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Итальянское "Движение "5 звезд" будет стержнем избранного на состоявшихся в воскресенье выборах созыва парламента. Об этом заявил журналистам в импровизированной штаб-квартире партии в римском отеле Parco dei Principi ее представитель Альфонсо Бонафеде.

"Сегодняшний результат - невероятный. Хотя пока мы располагаем только экзитполами и должны сохранять осторожность, но уже совершенно очевидно, что "Движение "5 звезд" будет ведущим стержнем этого созыва", - сказал он.

Согласно данным экзитполов, антисистемное "Движение "5 звезд" набирает до 32% голосов. На выборах пять лет назад результат "пятизвездных" был 25%, и они находились в оппозиции. Будучи лидирующей среди партий, "Движение" уступает правоцентриской коалиции, состоящей из партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони, которые в сумме набирают от 36% до 38% голосов.

Однако ни одна из этих сил не преодолевает 40%-ный барьер, что необходимо для получения большинства в парламенте и формирования правительства.