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Представитель "Движения "5 звезд" считает, что оно будет стержнем парламента Италии

Международная панорама
5 марта, 2:19 UTC+3 РИМ РИМ 5, марта. /ТАСС

Согласно последним данным экзитполов, "Движение "5 звезд" набирает до 32% голосов

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РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Итальянское "Движение "5 звезд" будет стержнем избранного на состоявшихся в воскресенье выборах созыва парламента. Об этом заявил журналистам в импровизированной штаб-квартире партии в римском отеле Parco dei Principi ее представитель Альфонсо Бонафеде.

"Сегодняшний результат - невероятный. Хотя пока мы располагаем только экзитполами и должны сохранять осторожность, но уже совершенно очевидно, что "Движение "5 звезд" будет ведущим стержнем этого созыва", - сказал он.

Согласно данным экзитполов, антисистемное "Движение "5 звезд" набирает до 32% голосов. На выборах пять лет назад результат "пятизвездных" был 25%, и они находились в оппозиции. Будучи лидирующей среди партий, "Движение" уступает правоцентриской коалиции, состоящей из партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони, которые в сумме набирают от 36% до 38% голосов.

Однако ни одна из этих сил не преодолевает 40%-ный барьер, что необходимо для получения большинства в парламенте и формирования правительства.

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