Лидер "Движения "5 звезд" Ди Майо заявил о готовности формировать правительство Италии

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Антисистемное "Движение "5 звезд", набравшее большинство голосов на состоявшихся в воскресенье в Италии парламентских выборах, готово сформировать правительство республики. Об этом заявил на пресс-конференции в Риме в понедельник лидер движения Луиджи Ди Майо.

"Мы чувствуем за собой ответственность дать Италии правительство", - сказал он.

При этом Ди Майо добавил, что правоцентристская коалиция, хоть и лидирует по сумме голосов, не набирает достаточного количества мест, чтобы сформировать собственное прочное большинство. "В первую очередь мы должны констатировать, что сегодня коалиции не набирают достаточно, чтобы править, и поэтому мы берем на себя эту ответственность - большую ответственность дать Италии правительство, и я хочу заявить об этом всем мировому сообществу, инвесторам, а также итальянским и европейским гражданам, что мы готовы нести эту ответственность", - заявил он.

По мнению политика, его движение более легитимно в качестве правящей партии, поскольку, в отличие от других партий, "представляет всю нацию - от Валле д'Аоста до Сицилии". "Не могу сказать такого о других, которые являются территориальными политическими силами. Это очень важно, поскольку то, что мы представляем всю нацию, неизбежно ведет нас в правительство страны, в правительство Италии", - подчеркнул Ди Майо.

Одновременно политик заявил, что для "Движения "5 звезд" результаты нынешних выборов знаменуют начало в Италии нового периода политической истории. "Сегодня нас начинается Третья республика, и она наконец станет республикой итальянских граждан", - заключил Ди Майо.

Парламентские выборы в Италии состоялись в воскресенье. Согласно предварительным результатам, первым по числу голосов стало "Движение "5 звезд", в одиночку набравшее 32%. При этом по сумме голосов их опережает правоцентристская коалиция, основу которой составляют "Лига" Маттео Сальвини и партия "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони - вместе с малыми партиями - союзницами они набирают в совокупности 37% голосов. Правящая ныне Демократическая партия остается третьей, набирая менее 20% голосов.

Ни одна из политических сил не преодолела 40-процентный барьер для получения прочного большинства в парламенте и возможности формировать собственное правительство.