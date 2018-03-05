Саакашвили призвал оппозицию Грузии объединиться вокруг единого кандидата в президенты

ТБИЛИСИ, 5 марта. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник призвал своих сторонников и оппозиционные партии Грузии выдвинуть единого кандидата на грядущих президентских выборах.

"Единое национальное движение" (ЕНД) должно активно подготовиться к предстоящим осенью текущего года президентским выборам в Грузии и вместе с остальными реальными оппозиционными силами путем праймериз выбрать достойного кандидата", - заявил Саакашвили в своем обращении к членам ЕНД, записанном в Амстердаме и обнародованном на его странице в Facebook.

До января 2017 года он являлся лидером ЕНД и сейчас остается в ее рядах.

Саакашвили утверждает, что единый кандидат от оппозиции является "единственной реальной возможностью победить на предстоящих президентских выборах, а не удовлетвориться почетным вторым местом". По его словам, с единым кандидатом и под флагом "Единого национального движения" оппозиционные силы проведут "такую предвыборную компанию, которой не проводили еще никогда - используя абсолютно новые методы, современные технологии и новые лица".

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после того, как на президентских выборах победил Георгий Маргвелашвили. В настоящее время генпрокуратура Грузии завела на Саакашвили три уголовных дела, он объявлен во внутригосударственный розыск.

Предвыборные консультации

Очередные выборы президента состоятся в Грузии в ноябре 2018 года, глава государства будет избран всеобщим прямыми голосованием сроком на шесть лет. Прежде его избирали на пять лет. В соответствии с новой редакцией конституции, принятой в октябре 2010 года, реальные рычаги власти сосредоточены в руках премьер-министра, а президент, являясь главой государства, обладает ограниченными полномочиями.

Правящая партия "Грузинская мечта" пока не назвала своего кандидата на предстоящих выборах, однако внутрипартийные консультации уже ведутся. Действующий президент Маргвелашвили в одном из интервью не исключил возможности баллотироваться на второй срок.

Желание участвовать в выборах выразили представители оппозиции: Нино Бурджанадзе из партии "Демократическое движение - Единая Грузия" и Шалва Нателашвили из "Лейбористской партии".

Председатель политического совета ЕНД Ника Мелия заявил в понедельник журналистам в Тбилиси, что оппозиционные партии Грузии уже давно обсуждают идею выдвижения единого кандидата. "ЕНД проводит консультации, и большинство оппозиционных сил понимают, что единый кандидат является безальтернативной возможностью противостоять кандидату от правящей партии, - сказал Мелия. - Смогут ли оппозиционные силы сесть за стол переговоров и достичь консенсуса по вопросу единого кандидата, покажет время".