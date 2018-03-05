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Генсек ООН приветствовал визит делегации Сеула в Пхеньян и призвал продолжать переговоры

Международная панорама
5 марта, 22:22 UTC+3 ООН ООН 5, марта. /ТАСС

Антониу Гутерриш "готов сыграть любую роль", чтобы содействовать мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, если его об этом попросят

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ООН, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен визитом южнокорейской делегации в Пхеньян и призывает к продолжению переговоров между двумя странами с целью денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Генеральный секретарь воодушевлен поездкой сегодня в Пхеньян, прямыми переговорами, которые ведутся. Конечно, нам нужно дождаться их результатов, [но] основное внимание должно уделяться мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Не генеральному секретарю выдвигать требования относительно переговоров, но дискуссии нужно вести, об этом он говорил на протяжении последних недель", - сказал Дюжаррик.

Он подчеркнул, что Антониу Гутерриш "готов сыграть любую роль", чтобы содействовать мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, если его об этом попросят.

Южнокорейская делегация из десяти человек вылетела в понедельник из Сеула в Пхеньян. В ее состав вошли начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, директор Национальной разведывательной службы Со Хун, замминистра объединения Чхон Хэ Сон и другие южнокорейские чиновники. Они пробудут в КНДР два дня.

Ожидается, что во время визита делегация из Сеула обсудит с представителями руководства КНДР вопросы укрепления мира на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений. Предполагается, что на встрече делегации с главой КНДР спецпосланник передаст ему письмо от президента Южной Кореи. Как сообщил депутат Национального собрания Республики Корея, руководитель двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ён, в рамках переговоров в Пхеньяне обсуждается организация межкорейского саммита и переговоров США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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