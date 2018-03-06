CNN: госслужащим США запретили пользоваться символикой Трампа на работе

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Государственным служащим США отныне запрещено при исполнении обязанностей демонстрировать символику предвыборной кампании Дональда Трампа, так как он фактически объявил о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Она изложила одобренные федеральными властями уточнения к правилам поведения госслужащих страны в дополнение к действовавшему и раньше запрету вмешиваться в политику путем прямого или косвенного использования служебных полномочий. "Запрет носит широкий характер и охватывает не только визуальные вещи и средства связи [включая электронную почту и социальные сети], используемые в пользу или против переизбрания президента Трампа", - приводит телекомпания выдержки из уточненных правил. Они расширяют сферу применения Закона Хэтча, запрещающего госслужащим участвовать в предвыборных кампаниях.

Запрет распространяется на ношение, демонстрацию и раздачу предметов с лозунгом Make America Great Again, любых материалов предвыборной кампании Трампа 2016 года и будущей гонки 2020 года. То же самое касается хэштегов #MAGA и #ResistTrump в соцсетях и неофициальных фотографий нынешнего президента США. До сих пор госслужащим разрешалось ходить на работе в бейсболках с упомянутым лозунгом и держать в кабинетах неофициальные фото с Трампом, поясняет телекомпания.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года и вступил в должность главы государства 20 января 2017 года. Он неоднократно заявлял о решимости баллотироваться на пост президента на второй срок. Руководителем избирательного штаба республиканца назначен Брэд Парскейл.