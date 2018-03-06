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В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын принимает намерение Южной Кореи провести маневры с США

Международная панорама
6 марта, 16:05 UTC+3 СЕУЛ 6 марта., /ТАСС

Как отмечается, лидер КНДР выразил надежду, что вопрос о проведении маневров может быть урегулирован после стабилизации ситуации на Корейском полуострове

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СЕУЛ, 6 марта. /ТАСС /. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил понимание относительно планов Республики Корея и США провести вскоре совместные военные маневры. Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами в Сеуле представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

"Мы сообщили, что будет сложно перенести или приостановить проведение совместных маневров, поскольку для этого пока нет повода. Ким Чен Ын сказал, что он понимает позицию Юга", - отметил он.

Лидер КНДР также выразил надежду на то, что вопрос о проведении маневров может быть урегулирован после стабилизации ситуации в области безопасности на Корейском полуострове, рассказал представитель администрации Мун Чжэ Ина.

По его словам, эти высказывания Ким Чен Ын сделал в понедельник в ходе встречи с делегацией спецпосланника президента Республики Корея Чон Ый Ёна.

Сеул и Вашингтон перенесли совместные учения на период после окончания зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане, которые закроются 18 марта. В КНДР их считают репетицией вторжения на Север и традиционно подвергают резкой критике.

5 марта в Пхеньян впервые в истории с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация во главе с Чон Ый Ёном, призванная обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. После прибытия в КНДР делегаты провели четырехчасовую встречу с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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