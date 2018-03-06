Пентагон: США будут открыто обсуждать с РФ и КНР общие интересы и разногласия в Африке

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. США намерены открыто обсуждать с Россией и Китаем как общие интересы, так и противоречия в Африке. Об этом заявил во вторник глава Африканского командования (АФРИКОМ) Вооруженных сил США генерал Корпуса морской пехоты Томас Уолдхаузер.

"Мы добиваемся [выстраивания] конструктивных, ориентированных на [конкретные] результаты отношений с другими иностранными интересами, стремящимися развивать инфраструктуру Африки и решать [ее] проблемы в гуманитарной сфере и области безопасности", - заверил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. "Однако мы должны учитывать интересы, идущие вразрез с нашими, так как [все] большее число внешних игроков проявляет значительный интерес к Африке. Некоторые их действия идут на пользу инфраструктуре и обороне Африки. Но часть этих действующих лиц препятствует долгосрочной стабильности, экономическому росту и финансовой независимости континента", - утверждал Уолдхаузер.

"Более того, - продолжал он, - внешние действующие лица могут сокращать влияние США путем подрыва наших усилий в области дипломатии и развития в Африке, и мы доносим этот сигнал до своих африканских партнеров на всех уровнях взаимодействия". "Тем не менее по мере того, как стратегическая обстановка становится все более "многолюдной" и состязательной, наше взаимодействие с внешними игроками вроде Китая и России будет продолжаться с открытым и ясным обсуждением пересекающихся интересов, а также разногласий", - сказал генерал.

Он выразил уверенность в том, что "ни один из стоящих перед Африкой вызовов" не может быть нейтрализован посредством одной лишь военной силы. Поэтому деятельность АФРИКОМ непосредственным образом подкрепляет дипломатические усилия США, подчеркнул военачальник.

Согласно изложенным им сведениям, в настоящее время в Африке размещено "до 7,2 тыс." американских военнослужащих, гражданских служащих Пентагона и его подрядчиков. В Африке представлены все виды ВС США, уточнил Уолдхаузер.