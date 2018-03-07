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Трамп не тревожится по поводу возможного вмешательства РФ в выборы в США в ноябре

Международная панорама
7 марта, 0:30 дата обновления: 7 марта, 1:34 UTC+3

По мнению американского лидера, никакое вмешательство не повлияло на итоги президентских выборов в 2016 году

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не тревожится по поводу возможного вмешательства России в запланированные на ноябрь промежуточные выборы в Конгресс. Такую позицию он изложил во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

"Нет, поскольку мы противодействуем всему тому, что они [россияне] делают. Мы отвечаем очень решительно", - сказал Трамп.

По его словам, необходимо очень пристально следить за ситуацией, чтобы не допустить проникновения в избирательную систему извне. "Мы не допустим этого. Мы проводим глубокое изучение. Думаю, мы выступим с очень серьезными предложениями по выборам 2018 года", - отметил американский лидер, назвав в числе успешных решений резервное копирование результатов голосования на бумажные носители.

Говоря о президентских выборах 2016 года, он утверждал, что вмешательство со стороны РФ было, но на итогах это не отразилось. "Россияне никак не повлияли на наше голосование. Определенно, было вмешательство, и, вероятно, было вмешательство со стороны других стран и, может быть, других лиц", - предположил Трамп.

При этом он выразил уверенность в том, что Республиканская партия покажет хорошие результаты на выборах в Конгресс, в особенности благодаря проведенной налоговой реформе, экономическому росту и созданию рабочих мест.

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