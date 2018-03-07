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ABC: у ряда сотрудников Белого дома возникли проблемы с допуском к секретной информации

Международная панорама
7 марта, 23:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, марта. /ТАСС

По данным телекомпании, произошедшее связано со скандалом из-за обвинений в бытовом насилии бывшего секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, имевшего допуск к секретной информации

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НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Несколько сотрудников аппарата Белого дома были лишены допуска к секретной информации или переведены на другие должности. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

По ее данным, произошедшее связано с разразившимся в феврале скандалом из-за обвинений в бытовом насилии бывшего секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, имевшего допуск к секретной информации. Как отметила ABC, после инцидента с Портером возникли вопросы о том, как принимаются решения о допуске к секретной информации и кто в аппарате Белого дома может получить доступ к такой информации без специального разрешения. После этого руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подготовил меморандум с изложением нового порядка получения разрешений для работы с секретной информацией. Как отмечает телекомпания, среди лишившихся доступа к секретной информации оказался по меньшей мере один сотрудник аппарата супруги президента.

Как сообщила ранее газета The New York Times, сотрудников Белого дома и других федеральных ведомств сначала в целом проверяют на благонадежность. После выдачи временного допуска к информации, представляющей гостайну, начинается более тщательная проверка, длящаяся от восьми месяцев до года. Ее проводит ФБР, а в отдельных случаях ЦРУ.

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