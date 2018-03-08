Генерал НАТО: главы Генштабов ВС РФ и США обсуждали инцидент у Хашшама

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Данфорд обсуждал февральский инцидент у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с начальником Генерального штаба ВС России, первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом сообщил в среду в интервью небольшой группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Комментируя произошедшее у Хашшама, Павел заявил: "Могу сказать единственную вещь - налицо ясный пример растущего числа случаев, при которых военизированные контрактники используются для выполнения военных миссий".

"Нет секрета в том, что контрактники работают в ряде областей - как географических, так и функциональных. Это вопрос для рассмотрения в будущем. Детально роль контрактников обсуждалась в случае с [американской компанией] Blackwater ("Блэкуотер") и ее деятельностью в Ираке", - продолжал военачальник.

"Относительно данного конкретного инцидента добавлю также, что есть очень ясная процедура предотвращения конфликтов между США во главе коалиции и российским командующим "на земле", а также начальником Генерального штаба [ВС] России. Я знаю, что генерал Данфорд консультировался по этому вопросу (насчет инцидента у Хашшама - прим. ТАСС) с генералом Герасимовым, и им было известно, что регулярных российских сил в том районе не находилось", - подчеркнул Павел.

Как он напомнил, власти России впоследствии "признали, что российские граждане были среди жертв данной атаки". "И мы также узнали, что они не являлись частью официального российского присутствия в Сирии", - отметил генерал.

"Мы, безусловно, можем рассуждать, идет ли речь об использовании контрактников для поддержки официальной миссии. Но [этому] не имелось ясных свидетельств", - сказал глава Военного комитета НАТО. "Кроме того, этот инцидент, я считаю, был призван продемонстрировать, где пролегают линии разграничения [между контингентами России и США в Сирии], поскольку было совершенно ясно: уровень применения силы [американцами] указывал на то, что хотели продемонстрировать готовность защищать ранее согласованные позиции", - указал Павел. Он уточнил, что в официальном порядке НАТО не рассматривала инцидент у Хашшама и выступала в основном как наблюдатель, используя прежде всего открытые источники.

Войска США нанесли 7 февраля у Хашшама удар по силам, действовавшим в интересах властей Сирии. Как заявил затем МИД России, пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие, но не российские военнослужащие. Со своей стороны Министерство обороны России указало, что инцидент произошел из-за несогласованных с российскими военными действий.