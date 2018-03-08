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CNN: США хотят назначить спецэмиссара по КНДР на случай прогресса на переговорах

Международная панорама
8 марта, 2:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, марта. /ТАСС

Сообщается, что предложение рассматривают из-за подвижек на пути денуклеаризации Корейского полуострова

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НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает идею привлечения стороннего эксперта к исполнению обязанностей специального эмиссара Вашингтона по КНДР. Он будет помогать госсекретарю Рексу Тиллерсону в случае выхода на новый уровень переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщила в среду телекомпания CNN.

Подобное предложение рассматривается в Белом доме из-за новых договоренностей КНДР и Республики Корея и перспективы серьезных подвижек на пути денуклеаризации Корейского полуострова, уточнил источник телеканала в руководстве США. Окончательное решение по кандидатуре спецэмиссара пока не приняли, а желание привлечь для этого не кадрового дипломата скорее отражает недостаточно глубокое понимание Трампом сложности одной из наиболее острых проблем современной внешней политики, считает источник телекомпании.

Он напомнил, что в настоящий момент многие должности в Госдепартаменте остаются вакантными. Кандидатура Сюзан Торнтон, выдвинутой на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана, пока не утверждена. Джозеф Юн на этой неделе покидает должность спецпредставителя США по КНДР, сменщика ему пока не подыскали, уточняет CNN.

Юн занял этот пост в октябре 2016 года. До этого был послом США в Малайзии. На дипломатической службе он находится с 1985 года.

5-6 марта в Пхеньяне побывала южнокорейская делегация во главе с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном. У южнокорейских представителей состоялась четырехчасовая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По итогам переговоров было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в апреле встречи лидеров двух корейских государств. По словам главы южнокорейской делегации, Ким Чен Ын заявил о готовности начать прямые переговоры по нормализации отношений с США, в ходе которых он готов обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер КНДР также пообещал заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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