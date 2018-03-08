NYT: губернатор и мэр Нью-Йорка пошутили о вмешательстве России в промежуточные выборы

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр одноименного города Билл де Блазио обменялись шутками по поводу приписываемых Москве планов вмешаться в промежуточные выборы в США этого года. Об этом сообщила в среду газета The New York Times (NYT).

Куомо и его однопартиец де Блазио открыто враждуют и не упускают возможности лишний раз покритиковать друг друга. Куомо в среду во время телеконференции спросили, усматривает ли он чьи-то происки в том, что звезда телесериала "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) Синтия Никсон намерена в сентябре побороться с ним за пост губернатора на первичных выборах (праймериз) Демократической партии. Никсон - сторонник и близкая приятельница де Блазио, СМИ однозначно называли ее политические амбиции делом рук градоначальника.

"Я думаю, что это, вероятно, либо мэр Нью-Йорка, либо Владимир Путин, - ответил губернатор, громко рассмеявшись. - Я, пожалуй, предоставлю вам, великие следователи-журналисты, возможность самим проверить факты и разнюхать правду".

В телесериале "Секс в большом городе" Никсон играет одну из четырех закадычных подруг. В жизни обладательница премий Emmy, Tony и Grammy выступает за легализацию однополых браков и расширение доступности образования в США. По данным NYT, актриса прорабатывает с двумя консультантами мэра Нью-Йорка шансы побороться с Куомо за право стать единым кандидатом от демократов на пост губернатора штата.

Де Блазио в среду высоко отозвался об активной жизненной позиции своей приятельницы и иронично ответил на шутку Куомо о вмешательстве извне в промежуточные выборы. "Я считаю важным, чтобы вы [журналисты] позвонили непосредственно Владимиру Путину и поинтересовались у него самого", - цитирует NYT градоначальника.

На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил директор Национальной разведки Дэниел Коутс признал, что не может представить свидетельств намерения России оказать влияние на исход промежуточных выборов.

В письменном заявлении для комитета Коутс назвал эти выборы потенциальной целью для вмешательства РФ. Москва ранее отвергала любые утверждения о вмешательстве в американские избирательные процессы.