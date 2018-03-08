США утверждают, что не получали "официального" предложения о встрече Лаврова и Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американская администрация не получала официального предложения об организации новой личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Это утверждала в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы вовсе не получали официального приглашения. Я на днях упомянула об этом, и я продолжаю на сегодняшний день придерживаться этой [позиции]: мы вовсе не получали официального приглашения", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя вопросы о том, почему Вашингтон не воспользовался предложением Москвы провести новые переговоры Лаврова и Тиллерсона в Аддис-Абебе. Руководители внешнеполитических ведомств России и США находятся в турне по странам Африки. "У госсекретаря Тиллерсона чрезвычайно жесткий график, и просто потому что оба они случайно оказываются в одной и той же стране в одно и то же время, не обязательно означает, что они выкроят время, чтобы провести дискуссии о событиях в мире", - заявила Науэрт.

При этом она отметила, что США и их зарубежные союзники в последние дни решительно критиковали Россию за ее политику в отношении Сирии из-за ситуации в Восточной Гуте. Однако когда ее попросили пояснить, означает ли это, что речь идет о выдвижении Вашингтоном неких условий Москве, без выполнения которых не будет встречи Лаврова и Тиллерсона, Науэрт ответила отрицательно. "Я этого не говорю", - уточнила дипломат. Одновременно она призвала власти России задуматься над тем, является ли Москва "ответственным партнером" мирового сообщества в целом и США в частности.

Посольство России в США ранее сообщило, что запрос на организацию встречи Лаврова и Тиллерсона в Аддис-Абебе был направлен Госдепартаменту 2 марта. Посольство было вынуждено публично комментировать рабочие контакты по дипломатическим каналам в связи с тем, что Науэрт на брифинге во вторник выступила с не соответствовавшими действительности заявлениями, из которых следовало, что Москва не обращалась к Вашингтону с таким предложением.

"С последним достаточно казусная ситуация. Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую! Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки", - подчеркнуло в четверг посольство в своем новом комментарии, обнародованном в Facebook.

Со своей стороны Тиллерсон на пресс-конференции в Аддис-Абебе заверил, что не уклоняется от встречи с Лавровым и узнал лишь пару дней назад о предложении России.