Госдеп США: правительство продолжит применять закон о санкциях в отношении России

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Правительство США продолжит применять закон о санкционном давлении в отношении России. Он уже позволил отменить сделки РФ с другими странами и зарубежными компаниями на $3-4 млрд. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт.

Речь идет о законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Науэрт напомнила, что после 29 января, согласно данному закону, у исполнительной власти США появились полномочия вводить санкции в том числе против партнеров России. "У нас по всему миру много должностных лиц, которые работают над этим", - заверила Науэрт. "То, что мы не сделали этого (не ввели санкции - прим. ТАСС) в первый же день, не означает, что мы не сделаем этого в будущем", - добавила она.

"На данный момент мы выявили, и мы рады этому, определенное число сделок на примерно $3-4 млрд, которые должны были быть выполнены, но затем их расторгли. Расторжение произошло потому, что правительства и компании по всему миру поняли, что они потеряют деньги, что против них введут санкции в рамках CAATSA", - утверждала представитель Госдепартамента.