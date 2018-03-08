Председатель ОБСЕ: Москва и Киев осознают необходимость создания миссии ООН на Украине

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Россия и Украина осознают необходимость развертывания в Донбассе миссии ООН, заявил в четверг глава МИД Италии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анджелино Альфано. Выступая с докладом в Совете Безопасности ООН, он подчеркнул, что будущая миссия на Украине должна координировать действия с ОБСЕ, обладающей опытом работы в охваченной конфликтом стране.

Альфано отметил некоторые "позитивные моменты" в украинском урегулировании и в первую очередь "успех Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", которая, по его словам, "стала важнейшим инструментом для предотвращения опасной эскалации конфликта". "Позвольте мне в очередной раз подчеркнуть, что для нас наивысшим приоритетом является безопасность наблюдателей, которые должны иметь возможность делать свою работу с минимально возможным риском", - заявил он.

"Во-вторых, и Украина, и Россия осознают необходимость миссии ООН по оказанию поддержки. Мы, естественно, следим за контактами по этому вопросу. Координация с ОБСЕ обязательна с учетом ее большого опыта работы на месте событий. Также важно, чтобы ООН и ОБСЕ дополняли друг друга, выполняя различные миссии", - сказал Альфано.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что они могли бы размещаться и в других районах провозглашенных республик, где работают представители миссии ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что создание международных миссий на Украине невозможно "без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса".

Конфликт, угрожающий континенту

На заседании в четверг председатель ОБСЕ заявил, что "кризис на Украине и вокруг нее испытывает на прочность основополагающие ценности", которые разделяет международное сообщество. "Мы столкнулись с взаимным недоверием, и устранить его позволит только диалог, политическая воля и конкретные действия на месте событий".

Альфано обратил внимание, что первую зарубежную поездку в качестве председателя ОБСЕ совершил в Киев, Москву и Донбасс. "Я хочу послать сильный и ясный сигнал, мы рассчитываем, что будут приняты новые шаги по выполнению минских соглашений", - заявил он.

На брифинге для членов Совбеза председатель ОБСЕ коснулся целого ряда вызовов, с которыми имеет дело эта организация. По его словам, она добивается достижения устойчивого урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, стремится развивать прогресс в переговорах по Приднестровью, а также решает другие проблемы, в том числе связанные с террористической угрозой и кибербезопасностью. "Нам нужно сделать гораздо больше, чтобы отрезать террористов от интернета", - призвал Альфано.

Он добавил, что в этом году мировое сообщество отмечает важную дату - 70 лет с принятия Всеобщей декларации прав человека. "Если основополагающие права защищены в повседневной жизни, то безопасность и верховенство закона гарантировано. Если они не защищаются, то множатся конфликты, а также возникает социальная и политическая нестабильность", - предупредил председатель ОБСЕ.