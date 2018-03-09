СМИ: СБУ задержала в Донбассе главу украинского Центра освобождения пленных

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом в четверг сообщило украинское интернет-издание "Страна".

По его данным, задержание произошло в районе города Майорск на украинском пункте пропуска через линию соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. На видео, которое "Страна" приводит в подтверждение факта задержания, запечатлен закованный в наручник Рубан. "Напротив него стоят мебельные столы, на которых выложен целый арсенал вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Среди выложенного оружия видны 82-миллиметровый миномет, около 10 автоматов Калашникова, выстрелы для противотанкового и подствольного гранатометов, а также коробки с патронами и мины.

В настоящее время, по информации издания, Рубан доставлен в следственный изолятор Мариуполя. Официальных комментариев от представителей украинских правоохранительных органов по поводу данного инцидента пока не последовало.