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Члены СБ ООН 15 марта проведут неформальную встречу по Украине

Международная панорама
9 марта, 2:27 UTC+3 ООН ООН 9, марта. /ТАСС

Как заявил и. о. постпреда Великобритании при организации, заседание пройдет по формуле Аррии, которая позволяет членам Совбеза обмениваться мнениями с правозащитниками

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ООН, 9 марта. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН 15 марта проведут неформальную встречу, посвященную украинскому кризису. Об этом сообщил в четверг и. о. постоянного представителя Великобритании при всемирной организации Джонатан Аллен.

По его словам, заседание пройдет по так называемой формуле Аррии, которая позволяет членам СБ обмениваться мнениями с правозащитниками и другими представителями гражданского общества. В прошлом Россия неоднократно игнорировала подобные мероприятия, проходившие в ООН.

Как заявил Аллен, необходимо "сохранить внимание Совета к Украине". "В следующий четверг Соединенное Королевство поможет организовать встречу по формуле Аррии для обсуждения этого грубого нарушения международного права и Устава ООН. Хаос, насилие и продолжающаяся гибель людей в результате военных операций России более чем заслуживают внимания этого Совета", - утверждал дипломат.

"Если Россию, как она заявляет, действительно заботит судьба жителей Донбасса, она должна прекратить начатое противостояние, вывести своих военнослужащих и вооружения, а также прекратить оказывать поддержку сепаратистам", - заявил Аллен. По его словам, Москва "также должна продемонстрировать искреннюю политическую волю к прекращению конфликта и выполнению минских соглашений, которые она подписала". Он подчеркнул, что "пока эти шаги не будут приняты", Лондон не допустит снятия или ослабления санкций, введенных против России.

На заседании Совбеза в четверг западные страны выступили с традиционной критикой в адрес Москвы, обвинив ее в эскалации конфликта в Донбассе и назвав незаконным воссоединение Крыма с Россией. При этом представитель американской делегации в ходе дискуссии возложила на российскую сторону ответственность за гибель "более 10 тыс. человек".

Москва регулярно и на различных уровнях опровергает заявления представителей Украины и стран Запада о том, что в Донбассе развернуты российские войска. В частности, 7 марта президент России Владимир Путин в интервью для фильма Владимира Соловьева "Миропорядок 2018", отвечая на соответствующий вопрос, в очередной раз подчеркнул: "Наших войск там [на Украине] нет". Кроме того, в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь выполняет роль посредника в его урегулировании, в связи с чем не имеет возможности выполнить минские соглашениях. Одновременно с этим РФ призывает Украину отказаться от силовой операции и начать прямой диалог с представителями провозглашенных республик.

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