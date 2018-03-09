Эрдоган заявил, что ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент

АНКАРА, 9 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии могут в любой момент начать наступление на город Африн. Об этом сообщил в пятницу в Анкаре турецкий президент Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

"С начала проведения "Оливковой ветви" в сирийском регионе Африн был нейтрализован 3171 террорист. [Одноименный] город Африн окружен, мы можем войти в город в любой момент", - сказал он.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (являются частью "Сил демократической Сирии", костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.