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Эрдоган заявил, что ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент

Международная панорама
9 марта, 15:58 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, марта. /ТАСС

Турецкий лидер добавил, что с начала операции "Оливковая ветвь" в этом сирийском регионе "был нейтрализован 3171 террорист"

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АНКАРА, 9 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии могут в любой момент начать наступление на город Африн. Об этом сообщил в пятницу в Анкаре турецкий президент Тайип Эрдоган во время выступления, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

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"С начала проведения "Оливковой ветви" в сирийском регионе Африн был нейтрализован 3171 террорист. [Одноименный] город Африн окружен, мы можем войти в город в любой момент", - сказал он.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (являются частью "Сил демократической Сирии", костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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