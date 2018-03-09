Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдепе заявили, что закон о санкциях не помешал сотрудничеству США и Европы

Международная панорама
9 марта, 18:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, марта. /ТАСС

Первый замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и европейскими странами стали лучше

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не помешал, а, напротив, укрепил сотрудничество США и Европы. Такое мнение в пятницу, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, озвучил первый заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер.

"Были опасения прошлым летом насчет того, что CAATSA может отразиться на нашей тесной координации в рамках трансатлантического единства. Я думаю, что мы посредством напряженной работы, приложив множество усилий и потратив время, доказали, что эти опасения были необоснованными", - сказал он. Дипломат отметил, что вскоре он уже в пятый раз направится в Европу для обсуждения там темы санкций.

Тесслер заверил, что работа с европейскими странами проходила очень плотно, особенно осенью 2017 года, когда Госдепартамент опубликовал перечень российских компаний и ведомств из оборонного и разведывательного секторов, сотрудничество с которыми может повлечь применение рестрикций со стороны Вашингтона. "Мы очень многое приняли в расчет", - утверждал он.

"Через реальную работу мы показали, что мы можем использовать CAATSA для укрепления нашего сотрудничества, - добавил Тесслер. - Мы создаем региональные коалиции, чтобы объяснять, зачем мы применяем санкции, чего мы хотим добиться".

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами, работающими, в частности, в оборонной сфере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Иран КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама