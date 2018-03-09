В Госдепе заявили, что закон о санкциях не помешал сотрудничеству США и Европы

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не помешал, а, напротив, укрепил сотрудничество США и Европы. Такое мнение в пятницу, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, озвучил первый заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер.

"Были опасения прошлым летом насчет того, что CAATSA может отразиться на нашей тесной координации в рамках трансатлантического единства. Я думаю, что мы посредством напряженной работы, приложив множество усилий и потратив время, доказали, что эти опасения были необоснованными", - сказал он. Дипломат отметил, что вскоре он уже в пятый раз направится в Европу для обсуждения там темы санкций.

Тесслер заверил, что работа с европейскими странами проходила очень плотно, особенно осенью 2017 года, когда Госдепартамент опубликовал перечень российских компаний и ведомств из оборонного и разведывательного секторов, сотрудничество с которыми может повлечь применение рестрикций со стороны Вашингтона. "Мы очень многое приняли в расчет", - утверждал он.

"Через реальную работу мы показали, что мы можем использовать CAATSA для укрепления нашего сотрудничества, - добавил Тесслер. - Мы создаем региональные коалиции, чтобы объяснять, зачем мы применяем санкции, чего мы хотим добиться".

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами, работающими, в частности, в оборонной сфере.