В Словакии прошли митинги с требованием отставки правительства и досрочных выборов

ТАСС, 9 марта. Митинги и демонстрации протеста с требованием отставки правительства премьера Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов прошли в пятницу в Братиславе, а также еще 50 городах и крупных населенных пунктах республики. Об этом сообщило Словацкое радио.

Это, согласно данным радиостанции, были крупнейшие акции протеста в Словакии со времен "бархатной" революции 1989 года в ЧССР. Только в Братиславе в них приняли участие более 30 тыс. граждан.

Акции протеста прошли под лозунгом "За лучшую Словакию". Они были организованы оппозицией, которую активно поддержал президент республики Андрей Киска. Поводом для них послужило убийство две недели назад репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты. Журналист вскрыл коррупционные связи мафии во властных структурах страны. Два помощника премьера, чьи имена фигурировали в его неоконченном материале, покинули свои посты. В отставку подал министр культуры Марек Мадярич, ведомство которого курирует СМИ.

Ораторы, выступившие на массовом митинге в центре Братиславы, обвинили правительство в поддержке коррупционеров. По их словам, в числе главных сообщников - ближайший соратник Фицо, глава МВД Роберт Калиняк. Митингующие потребовали немедленной отставки кабинета министров, скандируя: "Фицо было уже достаточно!"

Митинги в Праге и Сиднее

Митинги в поддержку требований словацких демонстрантов состоялись в Праге, Брно (юго-восток Чешской Республики), других городах Евросоюза и Сиднее. В чешской столице он прошел перед зданием словацкого посольства, где собрались более 500 граждан. Преобладали выходцы из Словакии и гражданские активисты из числа студентов пражских вузов.

Массовые акции протеста, на которых общественность требовала непредвзятого расследования убийства журналиста, уже вторично прошли в Словакии. Впервые они состоялись в республике в прошлую пятницу.

Разногласия президента и премьера

Акции протеста проходят на фоне углубляющегося конфликта между президентом и премьером. Киска называет происходящее в стране "общественно-политическим кризисом". Он считает, что выходом из него могут быть лишь масштабные перестановки в правительстве или досрочные парламентские выборы.

Фицо говорит о попытке оппозиции с поддержкой главы государства совершить переворот. Премьер требует от оппозиционных партий не использовать убийство журналиста в политических целях, дав возможность правоохранительным органам провести независимое расследование преступления.

Версии убийства журналиста

Куциак с невестой, согласно основной версии полиции, был устранен членами итальянской преступной группировки "Ндрангета", обосновавшимися в Словакии. Для расследования преступления создана совместная словацко-итальянская следственная группа, которая начнет работу на будущей неделе.

Между тем, генеральная прокуратура Словакии сообщила в пятницу, что следствие работает с несколькими версиями громкого убийства. Помощь оказывают правоохранительные органы Чехии, Европол, Скотленд-Ярд и ФБР.