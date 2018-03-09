Эксперт: террористическая группировка "Аль-Каида" активизировалась по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России - прим. ТАСС) значительно усилилась в последнее время и насчитывает десятки тысяч боевиков. Такую оценку привел в опубликованном в пятницу бюллетене нью-йоркской неправительственной организации Совета по международным делам американский эксперт Брюс Хоффман.

"Сейчас в формированиях под контролем "Аль-Каиды" и связанных с ней группировок находятся десятки тысяч человек, что создает угрозу подрыва региональной стабильности, а также дает возможность боевикам совершать вылазки против тех, кого они провозгласили своими врагами в странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Европы, а также в России, - отметил он. - На пространстве от северо-западной Африки до Юго-Восточной Азии "Аль-Каида" объединила почти два десятка группировок".

Только в Сирии, по данным эксперта, в рядах "Аль-Каиды" насчитывается около 20 тыс. боевиков, в Йемене - около 4 тыс. и около 7 тыс. - в Сомали. Как указывается в диаграмме, размещенной в бюллетене, в Ливии действуют около 5 тыс. боевиков, в странах Магриба - 4 тыс., в Индонезии - 3 тыс., в Египте - тысяча, в Афганистане, Пакистане и Индии - около 800, в Бангладеш - 300 и в России - около 100.

В качестве примера активизации боевиков Хоффман указал на теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 году, теракт в Париже в редакции журнала Charlie Hebdo 7 января 2015 года, а также на то, что группировка "Аль-Каиды" в Йемене может совершать теракты, направленные против самолетов гражданской авиации.