Макрон: возможная встреча глав США и КНДР стала бы очень полезной для мира

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Личная встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, возможность которой сейчас прорабатывается сторонами, стала бы очень полезной для всего мира. Об этом, как сообщил телеканал BFM TV, заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь с визитом в Индии.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Очень полезно, что президент Соединенных Штатов встретится с Ким Чен Ыном, я рад, что сегодня возобновляется этот диалог", - сказал французский лидер.

Одновременно Макрон подчеркнул, что со своей стороны Париж делает все возможное, чтобы добиться снижения напряженности вокруг Корейского полуострова. "Франция продолжит прилагать усилия, направленные на возобновление диалога [по северокорейской проблеме] и снижению напряженности", - заявил президент республики.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Как он написал на своей странице в Twitter, сделка с Пхеньяном "находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира". Как отметил американский президент, сроки и место заключения этого договора "еще предстоит определить".