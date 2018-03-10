Трамп рассчитывает, что КНДР продолжит воздерживаться от ракетных испытаний

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что КНДР выполнит свое обещание не проводить ракетные испытания в течение предстоящих встреч американского и северокорейского руководств. Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого на протяжении наших встреч. Я рассчитываю, что они с уважением отнесутся к этому обязательству!" - сказал американский лидер.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 March 2018

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

В пятницу президент США аявил, что считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Как он написал на своей странице в Twitter, сделка с Пхеньяном "находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира". Как отметил американский лидер, сроки и место заключения этого договора "еще предстоит определить".