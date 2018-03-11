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СМИ: Япония выделит МАГАТЭ $2,8 млн на проведение инспекции в КНДР

Международная панорама
11 марта, 4:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, марта. /ТАСС

Отмечается, что решение было принято на фоне наметившегося прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

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ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Японии выделит Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) более 300 млн иен (около $2,8 млн) на проведение инспекции атомных объектов в КНДР - в том случае, если Пхеньян даст на это согласие. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Решение было принято на фоне наметившегося прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова после того, как Пхеньян пообещал приостановить проведение ракетно-ядерных испытаний в случае проведения встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Проведение МАГАТЭ инспекций ядерных объектов в КНДР рассматривается Токио и Вашингтоном в качестве первого шага, направленного на денуклеаризацию страны. Отмечается, что эта сумма покроет большую часть расходов МАГАТЭ на проведение соответствующей инспекции.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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