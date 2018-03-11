На Кубе начались парламентские выборы

ГАВАНА, 11 марта. /ТАСС/. Выборы в Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент) начались в воскресенье на Кубе. Ожидается, что в голосовании примут участие свыше восьми миллионов жителей островного государства.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (14:00 мск). Завершатся выборы в 18:00 (01:00 мск понедельника).

Населению Кубы предстоит избрать 605 депутатов Национальной ассамблеи, а также более 1,2 тыс. делегатов провинциальных ассамблей народной власти. Согласно конституции, парламент и органы самоуправления всех 15 провинций обновляются раз в пять лет.

Нынешние выборы в парламент, как и в прошлые годы, проходят на Кубе под лозунгами поддержки революции и социалистического курса, избранного руководством республики. Единственной официальной политической организацией в стране является Коммунистическая партия Кубы, которой, согласно конституции, принадлежит роль "высшей руководящей силы" общества и государства.

Подготовка списков кандидатов на избрание в Национальную ассамблею народной власти и провинциальные ассамблеи была возложена на комиссии по отбору кандидатур, состоявшие из представителей основных массовых организаций, связанных с Компартией. Разрешается голосовать за одного, нескольких или сразу за всех кандидатов, включенных в избирательные бюллетени по данному избирательному округу. Кандидат считается избранным, если за него было подано более половины бюллетеней, признанных действительными.

Хотя участие в голосовании на Кубе, население которой составляет 11,2 млн человек, не является обязательным, выборы на Острове свободы традиционно проходят при очень высокой явке избирателей. Право голоса предоставляется гражданам, достигшим 16 лет.

Кандидаты в депутаты

Одним из кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи является нынешний глава государства - 86-летний председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро. Он был единогласно выдвинут от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба, расположенной на востоке страны.

В списки кандидатов в депутаты включены также первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель и многие другие известные государственные деятели, в том числе заместители председателя Госсовета Хосе Рамон Мачадо Вентура и Рамиро Вальдес, заместитель председателя Совета министров и министр экономики и планирования Рикардо Кабрисас, глава МИД Бруно Родригес, нынешний председатель Национальной ассамблеи Эстебан Ласо.

Кроме того, в списках вновь фигурирует дочь кубинского лидера Мариэла Кастро. Она является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе.

Преемник Рауля Кастро

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На нем депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета - высшего органа исполнительной власти, который берет на себя и законодательные функции в перерывах между заседаниями Национальной ассамблеи. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства.

С 2008 года эту должность занимает Рауль Кастро. На этом посту он сменил своего старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016). В декабре прошлого года Рауль Кастро заявил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. Его наиболее вероятным преемником считается 57-летний Диас-Канель.

Рауль Кастро, как ожидается, по-прежнему будет депутатом Национальной ассамблеи. Кроме того, до 2021 года он, скорее всего, останется во главе Компартии Кубы.