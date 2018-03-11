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СМИ: прокуратура Латвии обвинила гражданина страны в шпионаже в пользу России

Международная панорама
11 марта, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

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ТАСС, 11 марта. Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила задержанному в декабре гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает в воскресенье газета "Латвияс авизе" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Айгу Эйдуку.

По ее словам, гражданин Латвии обвиняется в незаконном сборе секретной информации в приграничном с Россией Алуксненском районе на северо-востоке страны с целью передачи этих данных России, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Представительница прокуратуры утверждает, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Имя обвиняемого в шпионаже не называется.

5 марта пресс-служба Полиции безопасности (спецслужба в структуре МВД Латвии) выступила с утверждением, что задержанный 19 декабря прошлого года латвийский гражданин собирал в интересах российской разведки информацию об инфраструктуре латвийских вооруженных сил и сотрудничал с офицером российских спецслужб на территории РФ.

По сведениям новостного портала Delfi, на территории приграничного Алуксненского района находится пехотная школа национальных вооруженных сил и учебный полигон. Как добавляет портал, в декабре 2016 года правительство Латвии передало во владение Минобороны страны участок земли в этом регионе для возведения комплекса укреплений для защиты восточных границ республики.

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