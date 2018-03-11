Эрдоган раскритиковал позицию НАТО по Сирии

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в воскресенье жесткой критике позицию Североатлантического альянса по Сирии.

"Как долго в НАТО будут игнорировать происходящее в Сирии? Когда альянс планирует оказать поддержку Турции, границы которой подвергаются атакам террористических группировок с территории Сирии, - приводит Анатолийское агентство слова Эрдогана, который выступал в городе Болу. - Когда же наконец НАТО проявит себя? Сколько мне еще придется выступать с подобными призывами".

15 февраля на заседании Совета министров обороны стран НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что "НАТО и США поддерживают Турцию" в том, что касается ее борьбы с курдскими сепаратистами внутри страны и обеспокоенности проблемами безопасности на границе с Сирией.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), пользующейся поддержкой американцев.

Эрдоган уже несколько раз заявлял, что эта операция может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем СДС, и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения. Турция не скрывает своего недовольства поддержкой сирийских курдов Соединенными Штатами. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к террористическим группировкам, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть направлено в конечном итоге против Турции.